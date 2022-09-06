Отправлено: - 01:14

111:

Помогать Украине обязан весь мир, в том числе и мы.

Цитата:----Ты бы *мы* не говорил . А лучше бы сказал у себя в ветке - как лично ты помог ?? И почему то этого 8 лет не помогал ??