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≡ Поджигателем оказался пожарный из Алматы: он не смог пояснить свои действия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45051
Поджигателем оказался пожарный из Алматы: он не смог пояснить свои действия
Отправлено: 09.09.22 - 11:20
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прокомментировали ролик в YouTube, в котором говорится, что одним из поджигателей является сотрудник противопожарной службы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8747
Re: Поджигателем оказался пожарный из Алматы: он не смог...
Отправлено: 09.09.22 - 11:20
#1
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тююю, пьяный, но не летчик по приказу Путина!
Вот Боярышников(а) расстроится!
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1436
Re: Поджигателем оказался пожарный из Алматы: он не смог...
Отправлено: 09.09.22 - 11:49
#2
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это не пожарный - это пожарник, уволить с позором
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