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≡ Умерла королева Великобритании Елизавета II
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45051
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 09:51
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Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Сообщение об этом появилось вчера, 8 сентября, на сайте Букингемского дворца. В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
995
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 09:51
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2763
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 10:25
#2
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Чарльзу сей рекорд не побить...
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
458
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 11:51
#3
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Сайт эпла сменил главную, там теперь портрет королевы.

[Исправлено: Артем Марусич, 09.09.2022 - 11:59]
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