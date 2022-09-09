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≡ На единую банковскую систему QR-кодов перейдут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45051
На единую банковскую систему QR-кодов перейдут в Казахстане
Отправлено: 09.09.22 - 09:36
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Казахстанские банки перейдут на единую систему QR-кодов. По словам вице-министра торговли и интеграции, в 2021 году ведомство работало над стандартизацией QR-кодов, чтобы клиенты могли оплачивать покупки через единые терминалы.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
995
Re: На единую банковскую систему QR-кодов перейдут в Казахстане
Отправлено: 09.09.22 - 09:36
#1
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НГ молодцы, забайтили меня. Я отсканировал qr) Это просто что-то :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
489
На единую банковскую систему QR-кодов перейдут в Казахстане
Отправлено: 09.09.22 - 09:48
#2
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Цитата:
antonK:
НГ молодцы, забайтили меня. Я отсканировал qr) Это просто что-то

Рады, что вам понравилось :lol:
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