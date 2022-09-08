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≡ Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45051
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Отправлено: 08.09.22 - 15:00
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Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые законодательные акты республики по вопросам социальной защиты. В частности, в Трудовой кодекс вводится в понятийный аппарат термин «совместное трудоустройство».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1055
Re: Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023...
Отправлено: 08.09.22 - 15:00
#1
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А давайте вообще не работать. А чё? У нас,видимо,такие высококлассные специалисты,что и за 4 дня управятся! Кто этот бред придумывает?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1586
Re: Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023...
Отправлено: 08.09.22 - 23:14
#2
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Цитата:
Сабыр:

Они и выдумывают, "высококлассные специалисты".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
653
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Отправлено: 08.09.22 - 23:35
#3
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Ну тут нет ничего нового. В некоторых западных странах подобная практика тоже в моде. Тут правда нельзя забывать, что в тех странах, где подобное вводится - бизнес ведётся успешно. Соответственно то что работник сделает за пять дней, это будет им сделано за четыре дня - ни работник ни работодатель ничего не теряют. А в КЗ полагаю как всегда, с сокращением и так уже не хватающей на прожиточный минимум ЗП, будет её же (ЗП) сокращение. Придётся видимо по выходным подрабатывать, тем кому так "повезёт".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11403
Re: Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023...
Отправлено: 09.09.22 - 07:51
#4
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Повезло акиматовским и полиции. Они с 2023 г будут только 4 дня в неделю работать.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2586
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Отправлено: 09.09.22 - 09:36
#5
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Вспомнил, что это когда-то уже было. Нашел и перечитал. 2014 год. Комменты тоже доставляют:

Статья Иванова.
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