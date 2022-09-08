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≡ Как строят дома для пострадавших от пожаров в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45047
Как строят дома для пострадавших от пожаров в Костанайской области?
Отправлено: 08.09.22 - 22:27
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- Принято решение о строительство 91 дома для в райцентре - селе Аулиеколь, 85 домов в селе Аманкарагай и 6 домов в с. Озерное Сарыкольского района, - сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15420
Re: Как строят дома для пострадавших от пожаров в Костанайской...
Отправлено: 08.09.22 - 22:27
#1
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Цитата:
для потерявших жилье 91 дома для в райцентре

Источник:

Исправьте.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
211
Re: Как строят дома для пострадавших от пожаров в Костанайской...
Отправлено: 08.09.22 - 23:19
#2
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Цитата:
было принято решение о строительство для потерявших жилье 91 дома для в райцентре - селе Аулиеколь, 85 домов в селе Аманкарагай и 6 домов в с. Озерное Сарыкольского района,

Да получается 91 - в Аулеколе, 85 в Аманкарагай и 6 в Озерном - итого 182 дома.
для
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