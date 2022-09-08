Отправлено: - 23:19

было принято решение о строительство для потерявших жилье 91 дома для в райцентре - селе Аулиеколь, 85 домов в селе Аманкарагай и 6 домов в с. Озерное Сарыкольского района,

для

Цитата:Да получается 91 - в Аулеколе, 85 в Аманкарагай и 6 в Озерном - итого 182 дома.