Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года

Отправлено: - 23:35

Ну тут нет ничего нового. В некоторых западных странах подобная практика тоже в моде. Тут правда нельзя забывать, что в тех странах, где подобное вводится - бизнес ведётся успешно. Соответственно то что работник сделает за пять дней, это будет им сделано за четыре дня - ни работник ни работодатель ничего не теряют. А в КЗ полагаю как всегда, с сокращением и так уже не хватающей на прожиточный минимум ЗП, будет её же (ЗП) сокращение. Придётся видимо по выходным подрабатывать, тем кому так "повезёт".