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≡ Более 491 млн тенге уже собрали для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45047
Более 491 млн тенге уже собрали для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 08.09.22 - 21:52
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Эти деньги будут расходоваться по мере необходимости для закупки того, что будут просить в своих заявках рабочие комиссии, созданные при акиматах в Аулиекольском и Карасуском районах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5503
Re: Более 491 млн тенге уже собрали для пострадавших от лесных...
Отправлено: 08.09.22 - 21:52
#1
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Любопытно получить, чиновники с миллионами зарплатами тоже дали по десятке как и врачи и учителя, покопайтесь пожалуйста у доступ есть к этим спискам
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