Re: Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера,...

Отправлено: - 19:23

Что-то про водительские права (удостоверение) ничего не говорится. Лишили его или не лишили, непонятно. Ведь с таким диагнозом наверное нельзя управлять транспортом. Ведь вся заваруха против полицейских была с помощью автомобиля. По идее первоначально должны лишить прав управления транспортом, чтобы впредь не случился подобный инцидент. Я так думаю.