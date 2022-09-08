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≡ Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера, прокатившего на капоте полицейского, вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45041
Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера, прокатившего на капоте полицейского, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 08.09.22 - 16:44
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Рассмотрение дела приостанавливалось в связи с назначением Фархату Маликову судебно-психиатрической экспертизы, итоги которой на днях пришли. Сам обвиняемый в суд не явился, в качестве законных представителей были его родители.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
138
Re: Невменяем и освобожден - Приговор по делу тиктокера,...
Отправлено: 08.09.22 - 16:44
#1
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прощай водительское удостоверение, если оно у него было
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1055
Re: Невменяем и освобожден - Приговор по делу тиктокера,...
Отправлено: 08.09.22 - 16:45
#2
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Представляю в какую цифру обошлось это "заболевание" ;-) Стоило ли того? Идиёт,не иначе..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
378
Re: Невменяем и освобожден - Приговор по делу тиктокера,...
Отправлено: 08.09.22 - 16:55
#3
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ничего себе. Его однозначно надо закрыть и лечить. На свободе это существо опасно для окружающих. Во как с полицией он обошелся, а с рядовыми гражданами чикаться он не будет в период очередного обострения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11402
Re: Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера,...
Отправлено: 08.09.22 - 17:27
#4
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Цитата:
Постановление по делу тиктокера


Я и без справки могу сказать, что тиктокеры они там все невменяемые)
П.С кстати сколько такая справка стоит?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2761
Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера, прокатившего на капоте полицейского, вынесли в суде Костаная
Отправлено: 08.09.22 - 17:30
#5
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очень большое подозрение, что справку просто купили в южной столице. Но, если он теперь по документам шизофреник, то разве он имеет право где-то работать? Изолировать его надо от общества.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5498
Re: Невменяем и освобожден - Постановление по делу тиктокера,...
Отправлено: 08.09.22 - 18:22
#6
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Зачем повезли в южную столицу, наши ведь тоже лечит подобное, однозначно мутная история. Прокурорам рано отдыхать, как раз с этого момента начинается самое интересное или ждут очередную выходку с убийством
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