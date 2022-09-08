Re: Невменяем и освобожден - Приговор по делу тиктокера,...

Отправлено: - 16:55

ничего себе. Его однозначно надо закрыть и лечить. На свободе это существо опасно для окружающих. Во как с полицией он обошелся, а с рядовыми гражданами чикаться он не будет в период очередного обострения.