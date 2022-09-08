За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»

Отправлено: - 11:24

как вижу огромную яму 10*10 на перекрестке

Воинов-генерала, в которую завели трубу

100-ку наверное с одной стороны и в этом

состоянии все находится уже два года точно,

причем на тротуаре,и на "правительственной трассе",

сразу вспоминаю про "инвестиционную программу костанай су.