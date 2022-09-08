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Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
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