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≡ Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45041
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Отправлено: 08.09.22 - 15:00
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Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые законодательные акты республики по вопросам социальной защиты. В частности, в Трудовой кодекс вводится в понятийный аппарат термин «совместное трудоустройство».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1055
Re: Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023...
Отправлено: 08.09.22 - 15:00
#1
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А давайте вообще не работать. А чё? У нас,видимо,такие высококлассные специалисты,что и за 4 дня управятся! Кто этот бред придумывает?
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