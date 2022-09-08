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≡ За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45041
За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
Отправлено: 08.09.22 - 11:08
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Руководство ГКП отчиталось о выполнении инвестиционной программы на совещании с участием представителей департамента КРЕМ, отдела ЖКХ акимата Костаная и областного управления энергетики и ЖКХ.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1055
Re: За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду,...
Отправлено: 08.09.22 - 11:08
#1
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Такое ощущение,что пока мы инвестируем только в обновление директоров К-Су :lol: Чуть ли не каждый месяц власть меняется.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17428
За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
Отправлено: 08.09.22 - 11:24
#2
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как вижу огромную яму 10*10 на перекрестке
Воинов-генерала, в которую завели трубу
100-ку наверное с одной стороны и в этом
состоянии все находится уже два года точно,
причем на тротуаре,и на "правительственной трассе",
сразу вспоминаю про "инвестиционную программу костанай су.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11402
Re: За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду,...
Отправлено: 08.09.22 - 12:13
#3
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Предоплата за осмс на год вперёд это может считаться инвестицией в медицину от меня? Значит я в конце года должен получить доход?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
378
За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
Отправлено: 08.09.22 - 16:12
#4
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да эта яма точно уже вторую зиму будет зимовать. Летом однажды приехала машина с рабочими покрутились день, завезли песок и пропали. Теперь наверное ждут когда морозы настанут. Так ведь приятнее работать.
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