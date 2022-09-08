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За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
За инвестиции надо платить - Почему повысили тариф на воду, пояснили в ГКП «Костанай-Су»
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