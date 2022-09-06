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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 520 из 520«1...518519520
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.22 - 20:04
#7786
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Американский самолёт, приземлился
в Нурсултане. Зачем?... :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.22 - 20:23
#7787
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Цитата:
drakon:
Новую методичку привезли по демократизации. Украину разрушали, щас за нас возьмутся
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.22 - 23:05
#7788
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Цитата:
Vit:
щас за нас возьмутся

Надо, срочно, в НАТО -
вступать... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.22 - 23:36
#7789
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Цитата:
drakon:
Американский самолёт, приземлился в Нурсултане. Зачем?...




Для чего нужны военно транспортные самолеты США?
Для выгрузки новейшего вооружения нам и погрузкой снарядов 122 мм, БМП-1, нашим братьям..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25292
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.09.22 - 23:51
#7790
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Цитата:
111:
Для выгрузки новейшего вооружения нам

Уже - вступили? Воюете?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.22 - 00:07
#7791
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Цитата:
drakon:
Уже - вступили? Воюете?..

Просто помощь..
Помогать Украине обязан весь мир, в том числе и мы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6606
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.09.22 - 01:14
#7792
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Цитата:
111:
Помогать Украине обязан весь мир, в том числе и мы.

----Ты бы *мы* не говорил . А лучше бы сказал у себя в ветке - как лично ты помог ?? И почему то этого 8 лет не помогал ??
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3134
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.09.22 - 11:04
#7793
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Привет, Деревенька!
Внесём-ка в твою тишину ино-странные звуки
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