Прогноз на 5 дней
переменная облачность+12°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • З, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45037
День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане
Отправлено: 07.09.22 - 11:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане. Документ вынесен на рассмотрение мажилиса.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8745
День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане
Отправлено: 07.09.22 - 11:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недолго музыка играла, недолго "папа" танцевал.
И день незалежности сократить до одного дня, потому что отмененный день республики, 25-го октября, как раз перенесли на 17 декабря.

[Исправлено: yudjin, 07.09.2022 - 11:56]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17426
Re: День первого президента намерены лишить статуса...
Отправлено: 07.09.22 - 13:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве у этого дня был Статус?

фото форум
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
376
Re: День первого президента намерены лишить статуса...
Отправлено: 07.09.22 - 17:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мажилис сначала все утвердил и обнародовал законодательно эти дни, теперь он же будет отменять, дешевки.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1584
День первого президента намерены лишить статуса государственного праздника в Казахстане
Отправлено: 07.09.22 - 17:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:

А им абсолютно наплевать, что мы о них думаем. Одобрямсы ссученые.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
376
Re: День первого президента намерены лишить статуса...
Отправлено: 07.09.22 - 17:29
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну раз пошла такая пьянка, то предлагаю всем улицам вернуть те названия, к которым народ привык, Это Гагарина, Павших Борцов, Тарана и т.д.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15419
Re: День первого президента намерены лишить статуса...
Отправлено: 07.09.22 - 19:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же день столицы? 6 июля к ней никакого отношения не имеет - презентация, ЕМНИП, была 10 июня, а указ о переносе - вообще зимой.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS