Отправлено: - 10:57

Продвинутые горожане в Инстаграме акима Костаная жали на экраны смартфонов, чтобы проголосовать на двух языках на выбор - да и нет, правда, статистика никакая не велась,

Цитата:Каюсь, тоже голосовал... и казакша, и орысша.За полив и многолетники и против гранитной роскоши, которую можно и не заметить под слоем грязи и снега.Результат по 2-м первым вопросам , что на том, что на другом языке был примерно 95 %- за, 5 % -против.По бордюрному вопросу... на казахском одобрямсов было больше, чем на русском. Процентов 70 решили, что куски гранита важнее всего остального.