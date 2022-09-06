В очередном приступи "рубиправдуматку" автор даже фамилию того, на кого баллон катит, перепутал))) А в целом с юмором написано. Осталось только канал Басе посмотреть и все остальные версии лесных пожаров приплести... от Путина до предвыборной агиткомпании.
И Байтурсынова И городского акимчика И областного (ну тут грех теперь не оттоптатся) Странно что не задел свои любимые темы для поднятия обсуждаемости
Вакцинации Чипирования Мазары Языкознание Геополитику Секс-культ просвет Без этих тем как-то не видна вся картина мира в данном опусе) И да почему-то Ильина не задел министра МЧС? Когда как статья 371 (Халатность). Пункт 1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Интересно, прокуратура уже возбудилась или они просто на работу ходят за зряплатой?
Вполне подходит и этому персонажу от бюрократии
Долой Ильина? Или причем тут он ведь лес и без него сгорел?))
Продвинутые горожане в Инстаграме акима Костаная жали на экраны смартфонов, чтобы проголосовать на двух языках на выбор - да и нет, правда, статистика никакая не велась,
Каюсь, тоже голосовал... и казакша, и орысша. За полив и многолетники и против гранитной роскоши, которую можно и не заметить под слоем грязи и снега. Результат по 2-м первым вопросам , что на том, что на другом языке был примерно 95 %- за, 5 % -против. По бордюрному вопросу... на казахском одобрямсов было больше, чем на русском. Процентов 70 решили, что куски гранита важнее всего остального.
В это время на стадионе под дым пожара, на золотом для города газоне веселилась молодежь из всей страны.
Да, этот момент после просмотра видосов тоже удивил. Толпу беснующихся пустили на святая святых - многомиллионный газон центрального стадиона. Туда, где окромя двух десятков яйцетрясов с мячом никого и не пускают! Помнится год назад был скандальчик, когда решили пропихнуть идею с заменой натурального на искусственный газон. - Первая причина заключается в том, что у нас занимаются дети, а они не могут играть на натуральном газоне, так как он сразу приходит в негодность после двух или трех тренировок, - сообщил Абзулинов.
Забавно, детей с секций нельзя, а тысячную толпу можно? Хотя теперь можно показать в каком плохом состоянии газон, чтобы вновь двигать идею о распиле почти 300 миллионов на новое покрытие.
Не пора ли народные новости переименовать и по другому подавать, как например размышления у камина или думки из сарая. Целая простыня всех проблем одним залпом в итоге перемешались и кони и люди, хотя в этом есть что-то
Ильяс оказывается такой умный.. Вот бы сказать всю правду матку до пожара, и мосты бы не строили и квартиры не давали никому и бордюры бы не делали и дороги.. Ничего не строили бы и не делали.. Просто окапывались бы от пожаров и ждали..
Для тех кто отстал от поезда, повторяю, профилактикой пожаров занимаются лесники и пожарные, а чтобы с них что-то требовать, необходимо финансирование, которое порезали,в угоду хотелок акима области: бассейнов, ледовых и молодежных сараев, и празднований. Понятно?
Ильяс: что-то требовать, необходимо финансирование, которое порезали,в угоду хотелок акима области: бассейнов, ледовых и молодежных сараев, и празднований.
Есть доказательства?
Или все же надо теперь разломать бассейны, ледовые, молодежные сараи , детские сады и больницы? Сам то чего предлагаешь, опять бездоказательно и как то глуповато что ли, а, это называется популистки, уже постфактум?
Ильяс: Потратить под десяток миллиардов тенге на празднование полторастолетия абьюзера, извините, чьи чувства задел, но жить и прятаться у лесника, потом жениться на его дочери Александре Ивановне, затем дать ей имя Бадрисафа Мухамедсадыккызы - это как назвать? А ещё он придумал казахский арабский алфавит.
Ещё один факт - ведь эти Алаш-Ординцы ничего не добились, СССР сам развалился, никто за свободу кровь не проливал, что за ажиотаж?
Что делать? В Уголовном кодексе РК есть статья 371...
Воспитывался у родственников А.Байтурсынова. При желании в уголовном кодексе можно найти статью за умышленный или не умышленный подрыв авторитета и достоинства видных деятелей лидеров Алашского движения.
Ильяс: Ещё один факт - ведь эти Алаш-Ординцы ничего не добились, СССР сам развалился, никто за свободу кровь не проливал, что за ажиотаж?
Кровь пролилась, в 1938 году Ахмет ата был расстрелян, ранее при царской и советской властях неоднократно арестовывали и помешали в тюрьмы, подвергался различным ссылкам и гонениям, а его труды были запрещены. К расстрелу приговаривался 1929 году, в 1931 приговор был заменен на 10 лет лагерей, в ноябре 1932 на трехлетнюю ссылку в Архангельск и т.д.
Алфавитом деятельность Ахмета ата не ограничивается. Ещё в июне 1919 года заместителем председателя Совет народных комиссаров (правительство) был назначен и в последующем качестве члена Казревкома участвовал в установлении границ между Советской России и Казахской Автономной Советской Социалистической Республики.
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