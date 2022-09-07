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"Как будто в зоне землетрясения" - Остановить стройку 19-этажного дома требуют жители Костаная
"Как будто в зоне землетрясения" - Остановить стройку 19-этажного дома требуют жители Костаная
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