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≡ "Как будто в зоне землетрясения" - Остановить стройку 19-этажного дома требуют жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45037
"Как будто в зоне землетрясения" - Остановить стройку 19-этажного дома требуют жители Костаная
Отправлено: 07.09.22 - 12:38
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19-этажный жилой дом в центре Костаная - на ул. Толстого, между улицами 5 Апреля и Каирбекова - строит ТОО «Елена Д». Жители соседнего дома по ул. Толстого, 30 считают, что процесс забивания свай может разрушить их трехэтажку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17425
Re: "Как будто в зоне землетрясения" - Остановить...
Отправлено: 07.09.22 - 12:38
#1
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Не загородят они мне весь вид из балкона?
Кстати, жильцам надо добиваться, чтоб каждого заселить в этот дом и пропади оно пропадом, эта трехэтажка..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5497
Re: "Как будто в зоне землетрясения" - Остановить...
Отправлено: 07.09.22 - 14:36
#2
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Очень мудрое решение, и магазину тоже дать площади
заселить в этот дом и пропади оно пропадом, эта трехэтажка
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