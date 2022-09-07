Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+13°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 67% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45037
Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь
Отправлено: 07.09.22 - 14:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный эксперт департамента налоговой и таможенной политики Ельнар Казбеков рассказал, какое имущество подпадёт под налог на роскошь. Налог может затронуть тех, кто владеет автомобилями стоимостью от 100 тысяч долларов, а также двумя и более элитными квартирами.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11400
Re: Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь
Отправлено: 07.09.22 - 14:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
также двумя и более элитными квартирами

А в центре г. Костанай около акимата, квартиры считаются элитными?))
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2883
Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь
Отправлено: 07.09.22 - 16:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А в центре г. Костанай около акимата, квартиры считаются элитными?))

Хороший вопрос. Я тоже считаю, что 111 подпадает под действие налога на роскошь с его квартирами в разных городах.))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS