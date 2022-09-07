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Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
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