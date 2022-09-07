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≡ Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45036
Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
Отправлено: 07.09.22 - 12:29
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Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис. Об этом говорится в заключении к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17427
Re: Закон о возврате Дню Республики статуса национального...
Отправлено: 07.09.22 - 12:29
#1
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//определить 25 октября Национальным праздником//

да.восстановить справедливость обязательно надо.
25 октября- особый день.
праздник.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25292
Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
Отправлено: 07.09.22 - 12:36
#2
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Цитата:
alex_60:
25 октября- особый день. праздник.

День Рождения -alex_60... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17424
Re: Закон о возврате Дню Республики статуса национального...
Отправлено: 07.09.22 - 12:40
#3
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Это когда его почикали?
Вроде всегда отмечаю..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25292
Закон о возврате Дню Республики статуса национального праздника внесли в мажилис
Отправлено: 07.09.22 - 12:43
#4
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Цитата:
111:
Вроде всегда отмечаю..

Я тоже, алекса, не - забываю... :lol: ;-)
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