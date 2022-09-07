Прогноз на 5 дней
пасмурно+11°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут помогать жильцам домов, пострадавших от пожара на пр. Назарбаева в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45036
Как будут помогать жильцам домов, пострадавших от пожара на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 07.09.22 - 11:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По 220 000 тенге на семью выплатят до 14 сентября жителям частных домов, расположенных рядом с магазином "Оружейная палата". Об этом сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на встрече в акимате, куда пришли четыре семьи погорельцев.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1052
Re: Как будут помогать жильцам домов, пострадавших от пожара на...
Отправлено: 07.09.22 - 11:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто им разрешил так строить? Сантиметра нет между домами! Разрешения есть или кто подписал документы? Вот отсюда надо начать спрашивать и требовать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS