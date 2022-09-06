Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 12:04
Три вопроса о благоустройстве опубликовали в субботу, 3 сентября, в 12.00, в Stories страницы акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА в соцсети Instagram: «Вы за многолетние цветы?» «Вы за автоматический полив?» «Вы за прочный гранитный бордюр?» Читать новость
если акимат заинтересован в участии населения в жизни города - всё можно восстановить и информировать людей. Другое дело, что мнение народа херят! и не видят, не слышат. Цитата:
abaika95: В итоге это будет п
не прогнозируйте - вы не астролог, и не провидец (я вас не оскорбляю, просто констатирую факт). ЕСли население увидит реальные результаты работы подобных приложений - участвовать будет бОльшая часть, и вы в том числе. Как написала чуть выше - мнение/интересы населения херят, "слышат" только "активистов" и "нужную прослойку". ЕСли от подобного будут уходить - если народ поверит, то работу можно наладить. Горожане любят свой город и никогда не откажутся его улучшать. Лицом надо поворачиваться к людям!
Интересное кино получается. Значит гранитные бордюры, которые отличаются от традиционных своей прочностью должны будут обслуживать техникой с резиновыми накладками. А обычные -без. Тем самым сокращая их жизненный путь. А потом будут кивать, что вот необходимо бетонные менять на гранитные. Пусть одинаково обслуживают все эти камни. Либо всех с накладками резиновыми, либо всех без них. А то как то нечестное соревнование получается. Да и денег на эту программу честно говоря, жаль. Если бережно к обычным бордюрам относиться то и они будут служить нам долго.
Мереке, мне лично мой город "не по барабану".... но... Не всегда можно войти в тот же инстаграм; не у всех есть инстаграм (выше отмечали это), искать инстаграм Жундубаева (или кого-то иного) - это время (оно не всегда есть), а копировать и хранить где-то ссылку на нужную страницу на один раз - пардон, для меня это лишнее ... Если бы у меня было приложение - без проблем в любую свободную минуту - вышла высказала мнение, жалобу, проголосовала и т.д. - уже писала.
Ну у тебя же не гуманитарное образование. Ты же высшую математику изучал и статистику в её составе. Есть понятие выборки - вот и тут она есть. на есть на любом производстве с разрушающим контролем - делают случайную выборку продукта и по ней судят о всей партии. Ну не устраивать же по таким вопросам полноценное голосование? Тем более можно считать выборку верной, т.к. в ней участвует наиболее активное население из пользователей Инстаграм города Кустаная. Пассивному вряд ли нужны новости из аккаунта акима города.
Я живу в том доме, где как раз хотят ставить бордюры эти. Наш дом заполонили мыши и крысы. Добиться от ПКСК и айкомек ничего не можем. Зато будем любоваться на бордюры. . проблем же в городе нет больше... Источник:
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