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≡ Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях ухудшило положение обвиняемых в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45032
Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях ухудшило положение обвиняемых в суде Костаная
Отправлено: 06.09.22 - 20:23
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Прокурор не подавал апелляционную жалобу даже на приговор суда первой инстанции, ее подали сами подсудимые, которые дошли до Верховного суда. И в итоге дело вернули на новое рассмотрение, но в более жестком варианте.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
167
Re: Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях...
Отправлено: 06.09.22 - 20:23
#1
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Токаева надо посадить вместе с хозяином, сама она что-ли в одиночку воровала?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
925
Re: Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях...
Отправлено: 06.09.22 - 21:45
#2
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Цитата:
Ильяс:
сама она что-ли в одиночку воровала?

В первую очередь надобно наказать вас за оскорбление президента в средствах массовой информации!
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