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Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях ухудшило положение обвиняемых в суде Костаная
Ущерб более 47 млн тенге - Новое дело о солнечных панелях ухудшило положение обвиняемых в суде Костаная
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