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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 16:56
Цитата:
А я о чем?
Приходит чел во Флуд, хорошо, там сплетни обо мне..
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..
Маркс:
А может быть он просто отталкивает новых людей
А может быть он просто отталкивает новых людей
А я о чем?
Приходит чел во Флуд, хорошо, там сплетни обо мне..
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 16:56
Цитата:
и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Маркс:
А может быть
А может быть
и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:03
Цитата:
Ах, ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!
111:
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..
Ах, ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:09
Цитата:
Может так и надо..
Не развиваться..
А так же как тогда в далеком 2012м, собирать кучки маргиналов, с тем, чтобы дружить против кого то..
Может быть..
Маркс:
Может быть, так надо!
Может быть, так надо!
Может так и надо..
Не развиваться..
А так же как тогда в далеком 2012м, собирать кучки маргиналов, с тем, чтобы дружить против кого то..
Может быть..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:11
Цитата:
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
lavprof:
и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:13
Цитата:
Ну..
Меня вот да, радует это..
Что обо мне, об моей Всячине, обо всем, но только не об Экилектике..
Маркс:
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у
Ну..
Меня вот да, радует это..
Что обо мне, об моей Всячине, обо всем, но только не об Экилектике..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:18
Цитата:
Главное, отвлекаться от твоего фейкобола. Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны.
111:
Может так и надо..
Не развиваться..
Может так и надо..
Не развиваться..
Главное, отвлекаться от твоего фейкобола. Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны.
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:20
Цитата:
Ну это потому, что появляется при обсуждении меня всегда алекс и лавров, ну хоть так..
Маркс:
Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны
Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны
Ну это потому, что появляется при обсуждении меня всегда алекс и лавров, ну хоть так..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:34
а что такое экИлектика/ЯкИлектика?)
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:35
Цитата:
о как, практически короновал)))
111:
лавров
лавров
о как, практически короновал)))
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:45
Цитата:
Так и я не раз хотел узнать..
Очевино Сплетня о других, ой, обо мне..
lavprof:
что такое экИлектика/ЯкИлектика?)
что такое экИлектика/ЯкИлектика?)
Так и я не раз хотел узнать..
Очевино Сплетня о других, ой, обо мне..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:52
Цитата:
сам слово придумал и значения не знаешь?))
111:
так и я не раз хотел узнать..
так и я не раз хотел узнать..
сам слово придумал и значения не знаешь?))
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:42
Цитата:
И да.
Немного русского языка.
Коль уж разучились.
Тема шла о форуме..
Но вам то лишь бы обо мне..
Маркс:
кто этот "он"?)))) Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
кто этот "он"?)))) Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
И да.
Немного русского языка.
Коль уж разучились.
Тема шла о форуме..
Но вам то лишь бы обо мне..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:44
Цитата:
Вот тут вот огромнейшее непонимание русского языка..
О ком, о чем..
Где тут разговор о личности, непонятно..
Уже и русский забыли.
Ну разве что приняли вместо него пропаганду вранья..
Маркс:
111: А потому на форуме нет новых людей, и форум НГ теперь никого не привлекает..
А может быть он просто отталкивает новых людей? Да и старых уже тоже.
111: А потому на форуме нет новых людей, и форум НГ теперь никого не привлекает..
А может быть он просто отталкивает новых людей? Да и старых уже тоже.
Вот тут вот огромнейшее непонимание русского языка..
О ком, о чем..
Где тут разговор о личности, непонятно..
Уже и русский забыли.
Ну разве что приняли вместо него пропаганду вранья..
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:54
И если речь идет о форуме НГ, то в следующем:
Цитата:
То есть два человека, русскоязычных, поняли что весь форум НГ это Я..
Вообще, как так можно быть такими?
Но если они сказали завуалировано, что форум это в принципе Я, лицо этого форума, его драйвер, его лакмусовая бумага, его основное движение так сказать..
То конечно, я очень польщен..
И хорошо что вы все сидите где то в тени и упоминаете мою Всякую Всячину через раз..
Торопитесь ее утопить так сказать в сплетнях, наговорить..
Потому как там у меня выражается Свое собственное мнение.
А тут мнение навязывается и оно тут одно..
Осудить других, точнее меня, чтобы выглядеть каким то образом лучше..
Не знаю просто каким..
И так все в одном интересном цвете..
Цитата:
Маркс:
тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
То есть два человека, русскоязычных, поняли что весь форум НГ это Я..
Вообще, как так можно быть такими?
Но если они сказали завуалировано, что форум это в принципе Я, лицо этого форума, его драйвер, его лакмусовая бумага, его основное движение так сказать..
То конечно, я очень польщен..
И хорошо что вы все сидите где то в тени и упоминаете мою Всякую Всячину через раз..
Торопитесь ее утопить так сказать в сплетнях, наговорить..
Потому как там у меня выражается Свое собственное мнение.
А тут мнение навязывается и оно тут одно..
Осудить других, точнее меня, чтобы выглядеть каким то образом лучше..
Не знаю просто каким..
И так все в одном интересном цвете..
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