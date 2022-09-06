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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 9 из 9«1...789
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Куратор темы: Маркс
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 16:56
#121
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Цитата:
Маркс:
А может быть он просто отталкивает новых людей

А я о чем?
Приходит чел во Флуд, хорошо, там сплетни обо мне..
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
921
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 16:56
#122
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Цитата:
Маркс:
А может быть

и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2584
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:03
#123
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Цитата:
111:
Приходит к тебе, и опять сплетни обо мне!
Потому и отталкивает..

Ах, ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:09
#124
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Цитата:
Маркс:
Может быть, так надо!

Может так и надо..
Не развиваться..
А так же как тогда в далеком 2012м, собирать кучки маргиналов, с тем, чтобы дружить против кого то..
Может быть..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2584
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:11
#125
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Цитата:
lavprof:
и тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))

Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:13
#126
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Цитата:
Маркс:
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у

Ну..
Меня вот да, радует это..
Что обо мне, об моей Всячине, обо всем, но только не об Экилектике..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2584
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:18
#127
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Цитата:
111:
Может так и надо..
Не развиваться..

Главное, отвлекаться от твоего фейкобола. Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:20
#128
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Цитата:
Маркс:
Вот и вытаскиваем тебя хоть ненадолго с темной стороны

Ну это потому, что появляется при обсуждении меня всегда алекс и лавров, ну хоть так..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
921
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:34
#129
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а что такое экИлектика/ЯкИлектика?)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
921
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:35
#130
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Цитата:
111:
лавров

о как, практически короновал)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:45
#131
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Цитата:
lavprof:
что такое экИлектика/ЯкИлектика?)

Так и я не раз хотел узнать..
Очевино Сплетня о других, ой, обо мне..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
921
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 17:52
#132
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Цитата:
111:
так и я не раз хотел узнать..

сам слово придумал и значения не знаешь?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:42
#133
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Цитата:
Маркс:
кто этот "он"?)))) Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.

И да.
Немного русского языка.
Коль уж разучились.
Тема шла о форуме..
Но вам то лишь бы обо мне..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:44
#134
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Цитата:
Маркс:
111: А потому на форуме нет новых людей, и форум НГ теперь никого не привлекает..
А может быть он просто отталкивает новых людей? Да и старых уже тоже.

Вот тут вот огромнейшее непонимание русского языка..
О ком, о чем..
Где тут разговор о личности, непонятно..
Уже и русский забыли.
Ну разве что приняли вместо него пропаганду вранья..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17417
Форумная эклектика
Отправлено: 06.09.22 - 18:54
#135
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И если речь идет о форуме НГ, то в следующем:
Цитата:
Маркс:
тут надо бы задать уточняющий вопрос: кто этот "он"?))))
Да там можно и без вопросов. Шапка сразу полыхнула у того, на ком надо было полыхнуть.


То есть два человека, русскоязычных, поняли что весь форум НГ это Я..
Вообще, как так можно быть такими?
Но если они сказали завуалировано, что форум это в принципе Я, лицо этого форума, его драйвер, его лакмусовая бумага, его основное движение так сказать..
То конечно, я очень польщен..
И хорошо что вы все сидите где то в тени и упоминаете мою Всякую Всячину через раз..
Торопитесь ее утопить так сказать в сплетнях, наговорить..
Потому как там у меня выражается Свое собственное мнение.
А тут мнение навязывается и оно тут одно..
Осудить других, точнее меня, чтобы выглядеть каким то образом лучше..
Не знаю просто каким..
И так все в одном интересном цвете..
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