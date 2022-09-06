Отправлено: - 14:04

Rexyn:

Но не широко известно.

abaika95:

В итоге это будет п

Цитата:если акимат заинтересован в участии населения в жизни города - всё можно восстановить и информировать людей. Другое дело, что мнение народа херят! и не видят, не слышат.Цитата:не прогнозируйте - вы не астролог, и не провидец (я вас не оскорбляю, просто констатирую факт). ЕСли население увидит реальные результаты работы подобных приложений - участвовать будет бОльшая часть, и вы в том числе. Как написала чуть выше - мнение/интересы населения херят, "слышат" только "активистов" и "нужную прослойку". ЕСли от подобного будут уходить - если народ поверит, то работу можно наладить. Горожане любят свой город и никогда не откажутся его улучшать. Лицом надо поворачиваться к людям!