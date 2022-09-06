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Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
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