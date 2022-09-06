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≡ Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45029
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 12:04
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Три вопроса о благоустройстве опубликовали в субботу, 3 сентября, в 12.00, в Stories страницы акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА в соцсети Instagram: «Вы за многолетние цветы?» «Вы за автоматический полив?» «Вы за прочный гранитный бордюр?»
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4843
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 14:04
#15
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Цитата:
Rexyn:
Но не широко известно.

если акимат заинтересован в участии населения в жизни города - всё можно восстановить и информировать людей. Другое дело, что мнение народа херят! и не видят, не слышат.
Цитата:
abaika95:
В итоге это будет п

не прогнозируйте - вы не астролог, и не провидец (я вас не оскорбляю, просто констатирую факт). ЕСли население увидит реальные результаты работы подобных приложений - участвовать будет бОльшая часть, и вы в том числе. Как написала чуть выше - мнение/интересы населения херят, "слышат" только "активистов" и "нужную прослойку". ЕСли от подобного будут уходить - если народ поверит, то работу можно наладить. Горожане любят свой город и никогда не откажутся его улучшать. Лицом надо поворачиваться к людям!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17397
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 14:05
#16
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Народ проголосовал, большинство, другие, еому по барабану, могут и дальше отдыхать..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
373
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 14:05
#17
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Интересное кино получается. Значит гранитные бордюры, которые отличаются от традиционных своей прочностью должны будут обслуживать техникой с резиновыми накладками. А обычные -без. Тем самым сокращая их жизненный путь. А потом будут кивать, что вот необходимо бетонные менять на гранитные. Пусть одинаково обслуживают все эти камни. Либо всех с накладками резиновыми, либо всех без них. А то как то нечестное соревнование получается. Да и денег на эту программу честно говоря, жаль. Если бережно к обычным бордюрам относиться то и они будут служить нам долго.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4843
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 14:24
#18
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Цитата:
111:
большинство, другие, еому по барабану,

Мереке, мне лично мой город "не по барабану".... но... Не всегда можно войти в тот же инстаграм; не у всех есть инстаграм (выше отмечали это), искать инстаграм Жундубаева (или кого-то иного) - это время (оно не всегда есть), а копировать и хранить где-то ссылку на нужную страницу на один раз - пардон, для меня это лишнее ... Если бы у меня было приложение - без проблем в любую свободную минуту - вышла высказала мнение, жалобу, проголосовала и т.д. - уже писала.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8742
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 14:46
#19
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Цитата:
Алиса:
Почему не создадут внутригородскую соцсеть?

И распилят N-ое количество бабла... и не факт что будет работать. Примеров уйма... про умный город, умный транспорт, умное освещение и светофоры все слышали, мало кто пользовался.

Цитата:
Алиса: "слышат" только "активистов" и "нужную прослойку".

Кстати, да... придворного советника Князева забыли спросить.

[Исправлено: yudjin, 06.09.2022 - 14:48]
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4843
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 15:41
#20
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Цитата:
yudjin:
И распилят N-ое количество бабла... и не факт что будет работать

хочется верить в "светлое будущее" города :oops:
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