Отправлено: - 14:50

[Исправлено: 111, 06.09.2022 - 15:02]

Ну и враги Путина, а значит всей России..Бен СтиллерТот, что с фонариком .И да, те несчастные, кто посмотрит с ним фильм, будут считаться дескридитирующими армию и будут оштрафованы на 50 тысяч рублей..Так что смотрите видео с ним только в закрытых видеосалонах, как мы раньше когда то в 80е смотрели порно..Хм, а ведь без фонарика, тоже как то на него похож..Глюки Пропагандистов России передались ко мне?