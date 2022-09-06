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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 414 из 414«1...412413414
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Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
917
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 14:48
#6196
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Цитата:
111:
Нет, это ты

понятно все с тобой) ну, "истери" дальше тогда)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 14:50
#6197
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Ну и враги Путина, а значит всей России..

Бен Стиллер
Тот, что с фонариком .



И да, те несчастные, кто посмотрит с ним фильм, будут считаться дескридитирующими армию и будут оштрафованы на 50 тысяч рублей..
Так что смотрите видео с ним только в закрытых видеосалонах, как мы раньше когда то в 80е смотрели порно..

Хм, а ведь без фонарика, тоже как то на него похож..
Глюки Пропагандистов России передались ко мне?

[Исправлено: 111, 06.09.2022 - 15:02]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 14:56
#6198
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Цитата:
lavprof:
понятно все с тобой) ну,

Хех..
Понятно с тобой прежде всего..
Это с каких пор операция СВО это защита семьи?
То то..
Как что, так сразу в лужу..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 14:59
#6199
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Еще один актер враг Путина, а значит России..

Шон Пенн..



Уж не знаю, чем он насолил лично Путину, но фильмы с его участием смотреть теперь запрешено..
Дискредитация российской армии, состоящей из зэков и остальных подневольных..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
917
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 15:00
#6200
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Цитата:
111:
Как что, так сразу в лужу..

ага, а кто-то из нее не вылазит стабильно)) не знаю, глаза ли мешают, или серое вещество))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.09.22 - 15:30
#6201
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Да отключите уже кто нибудь Марику интернет. :lol:
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