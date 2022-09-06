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≡ Как и когда начнут начислять детям часть дохода Нацфонда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45029
Как и когда начнут начислять детям часть дохода Нацфонда
Отправлено: 06.09.22 - 14:54
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Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что часть дохода Нацфонда будет начисляться на счета детей раз в год и храниться они будут в долларах.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
114
Re: Как и когда начнут начислять детям часть дохода Нацфонда
Отправлено: 06.09.22 - 14:54
#1
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повезло детям. А нашим кому уже 16-17 еще надо где то найти денежные знаки на обучение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17397
Re: Как и когда начнут начислять детям часть дохода Нацфонда
Отправлено: 06.09.22 - 15:10
#2
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Доллар он и в Африке доллар..
Рад, что наш Казахстан верит в силу и несокрушимость США, ее превосходству и в ее стабильность..
В отличии от некоторых проигравших союзничков..
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