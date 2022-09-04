Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45027
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
По состоянию на 18.00 обстановка остаётся тяжёлой, но стабильной. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге в оперативном штабе заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий ИЛЬИН. По его словам, пожары в Аулиекольском районе сейчас тушит группа из 1400 человек и 190 единиц техники.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 923
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8739
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:32
Цитата:
Если ты что-то знаешь, то говори... а не все своими загадками и подлыми намеками.
Телефоны опубликованы или к тебе прислать?
ПолиграфЪ Боярышников:
Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..
Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..
Если ты что-то знаешь, то говори... а не все своими загадками и подлыми намеками.
Телефоны опубликованы или к тебе прислать?
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:50
Интересный подход, участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал? На мой взгляд, он обязан был эвакуировать, а не только предупреждать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2880
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 20:46
Цитата:
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
(отрывок из Ю. Левитанского)
Дантист:
участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал?
участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал?
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
(отрывок из Ю. Левитанского)
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 183
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 08:40
Элементарное раздолбайство и халатность решили прикрыть человеческим фактором? Уже в нете гуляет версия поджогов, интересно хотят свалить всё на неизвестно кого. А что на видео то все так позарастало БУРЬЯНОМ? Денежки куда дели? пробешпармачили? и почему начальные очаги плохо тушили? что денег нет, а вы держитесь!? Я так думаю след прихода огня и очевидцев никуда не спрячешь. стольким людям рот не заткнешь!
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 137
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 09:24
надо проверить количество и состояние техники по области
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 15:23
Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности, в течение многих лет получали зарплату, а как петух клюнул, оказалось они бессильны или попросту расслабились. За это должен быть спрос по всей строгости. А если пальчиком погрозят, а скорее всего так и будет, то все останется по прежнему. А лес теперь 30 лет восстанавливать надо.Проезжая, всегда завидовал людям, там живущим. Такая была красота! Теперь не завидую.
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 17:16
Цитата:
Не споря с этим, хочу заметить, что такие пожары всегда начинаются со свинского поведения двуногих. Даже не обязательно оставлять не до конца потушенный костёр или бросать окурок, достаточно бросить стеклянную бутылку. Кто был в лесах наших, обращали внимание на следы пребывания двуногих ... скотами их называть не хочется, ибо такое сравнение оскорбит настоящий четвероногий скот. Пребывания существ без мозга и всяческих чувств, одним словом.
И, простите меня, но не могу не сказать о том, что оставляют мусор не только приезжающие из города любители пикников, но и сами жители близлежащих сёл. Потому что не думают, не хотят думать. Им никого и чего не жалко, кроме себя, разумеется.
Сейчас уж не найти тех, кто виноват в этих пожарах, может, эти бутылки ещё в прошлом году были выброшены. Однозначно, убирать за собой после выездов на природу привыкли единицы.
И не надо тут разводить глупейших теорий заговора, человеческая похабная привычка гадить вокруг себя технологичным мусором. Помните, недавно полицейские спасли лося, запутавшегося в проволоке? Откуда она там взялась? Тому, кто её бросил, не пришло в голову, что может погибнуть какое-то животное? Никого и ничего не жалко? Мама так воспитала?
Дантист:
Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности
Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности
Не споря с этим, хочу заметить, что такие пожары всегда начинаются со свинского поведения двуногих. Даже не обязательно оставлять не до конца потушенный костёр или бросать окурок, достаточно бросить стеклянную бутылку. Кто был в лесах наших, обращали внимание на следы пребывания двуногих ... скотами их называть не хочется, ибо такое сравнение оскорбит настоящий четвероногий скот. Пребывания существ без мозга и всяческих чувств, одним словом.
И, простите меня, но не могу не сказать о том, что оставляют мусор не только приезжающие из города любители пикников, но и сами жители близлежащих сёл. Потому что не думают, не хотят думать. Им никого и чего не жалко, кроме себя, разумеется.
Сейчас уж не найти тех, кто виноват в этих пожарах, может, эти бутылки ещё в прошлом году были выброшены. Однозначно, убирать за собой после выездов на природу привыкли единицы.
И не надо тут разводить глупейших теорий заговора, человеческая похабная привычка гадить вокруг себя технологичным мусором. Помните, недавно полицейские спасли лося, запутавшегося в проволоке? Откуда она там взялась? Тому, кто её бросил, не пришло в голову, что может погибнуть какое-то животное? Никого и ничего не жалко? Мама так воспитала?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 559
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 21:17
Цитата:
Тогда почему возгорания не начинаются в кюветах ?
Попробуйте зажечь бутылкой ради эксперимента. У нас в 2004 ни разу не получилось . Пробовали
От выстрелившей шишки в 50 метрах загорается , по корням далеко расползается, долго в земле тлеет
[Исправлено: Я, 05.09.2022 - 21:19]
Елена Пикельная:
достаточно бросить стеклянную бутылку.
достаточно бросить стеклянную бутылку.
Тогда почему возгорания не начинаются в кюветах ?
Попробуйте зажечь бутылкой ради эксперимента. У нас в 2004 ни разу не получилось . Пробовали
От выстрелившей шишки в 50 метрах загорается , по корням далеко расползается, долго в земле тлеет
[Исправлено: Я, 05.09.2022 - 21:19]
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 21:45
Цитата:
У вас не получилось, а в жизни получается. Помню, лет 12 назад в Таганае так тайга загорелась. Даже снимок есть с Откликного гребня - внизу зелёное море и небольшой дымок вьётся, оказалось, случайно попало в кадр начало пожара. Это узнали, уже когда домой вернулись. Там всё началось от бутылки.
А в прошлом году в дачном обществе пожар случился на одном участке. Все грядки были огорожены стеклянными бутылками, вкопанными в землю вниз горлышкам, а дни стояли солнечные, жаркие, сухие.
Да, вы сами в детстве ничего на лавочке с помощью лупы не выжигали?
[Исправлено: Елена Пикельная, 05.09.2022 - 21:47]
Я:
У вас не получилось, а в жизни получается. Помню, лет 12 назад в Таганае так тайга загорелась. Даже снимок есть с Откликного гребня - внизу зелёное море и небольшой дымок вьётся, оказалось, случайно попало в кадр начало пожара. Это узнали, уже когда домой вернулись. Там всё началось от бутылки.
А в прошлом году в дачном обществе пожар случился на одном участке. Все грядки были огорожены стеклянными бутылками, вкопанными в землю вниз горлышкам, а дни стояли солнечные, жаркие, сухие.
Да, вы сами в детстве ничего на лавочке с помощью лупы не выжигали?
[Исправлено: Елена Пикельная, 05.09.2022 - 21:47]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 559
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 22:22
Цитата:
Ерунда для отговорки . Не единственная это грядка на дачах , да и бутылок вдоль дорог немеряно , а вот пожары не часто случаются .
Елена Пикельная:
Там всё началось от бутылки. А в прошлом году в дачном обществе пожар случился
Там всё началось от бутылки. А в прошлом году в дачном обществе пожар случился
Ерунда для отговорки . Не единственная это грядка на дачах , да и бутылок вдоль дорог немеряно , а вот пожары не часто случаются .
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 06.09.22 - 11:31
Человеческий фактор имеет место быть, но в данном случае я хотел сказать, что пожару дали распространится, что свидетельствует о недостаточном контроле и неумении быстро организоваться соответствующих служб. Хотя в тех погодных условиях наблюдение должно было усилено втрое. Как и готовность сил и средств
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 06.09.22 - 11:48
Цитата:
Не ерунда, а одна из возможных причин (что касается леса, а на дачах - точно). Но это понимает только тот, кто в школе физику учил.
Я:
Ерунда для отговорки .
Ерунда для отговорки .
Не ерунда, а одна из возможных причин (что касается леса, а на дачах - точно). Но это понимает только тот, кто в школе физику учил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12893
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 06.09.22 - 12:19
Лес поджог тот кто метит на место акима области
Как пить дать как пить взять
Вот следите кого сейчас на место Архимеда поставят тот и злостный поджигатель)))
Как пить дать как пить взять
Вот следите кого сейчас на место Архимеда поставят тот и злостный поджигатель)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать