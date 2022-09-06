Отправлено: - 12:04

Население должно поучаствовать, посмотрим активность, потом соберем техсовет и будем решать. Это и будет слышащее государство.

На самом деле - всего в три раза. Зато простоит 100 лет!

Цитата:Забавно, но не более. Данный опрос НЕ МОЖЕТ отражать мнение большинства жителей города, поскольку 100% не то, что не подписаны на Жундубаева, не имеют аккаунта в инстаграм и даже соответствующей модели телефона. Поэтому произошла дискриминация населения по имущественному признаку и учитывать результаты при использовании налогов всех жителей, не спросив их, будет не правильно.Цитата:Закон Архимеда работает: -А ты говори СТО! Проверять же никто не будет!Молодец Жундубаев! Садись, пять!