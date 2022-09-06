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≡ Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45027
Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты мини-референдума акимата Костаная по благоустройству
Отправлено: 06.09.22 - 12:04
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Три вопроса о благоустройстве опубликовали в субботу, 3 сентября, в 12.00, в Stories страницы акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА в соцсети Instagram: «Вы за многолетние цветы?» «Вы за автоматический полив?» «Вы за прочный гранитный бордюр?»
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8739
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 12:04
#1
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Цитата:
Население должно поучаствовать, посмотрим активность, потом соберем техсовет и будем решать. Это и будет слышащее государство.

Забавно, но не более. Данный опрос НЕ МОЖЕТ отражать мнение большинства жителей города, поскольку 100% не то, что не подписаны на Жундубаева, не имеют аккаунта в инстаграм и даже соответствующей модели телефона. Поэтому произошла дискриминация населения по имущественному признаку и учитывать результаты при использовании налогов всех жителей, не спросив их, будет не правильно.

Цитата:
На самом деле - всего в три раза. Зато простоит 100 лет!

Закон Архимеда работает: -А ты говори СТО! Проверять же никто не будет!

Молодец Жундубаев! Садись, пять!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12893
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 12:08
#2
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Жундубаев решил не изобретать Америку и не открывать велосипед

Если на нг есть голосовалка закрытая по каждой теме которой нг пользуется как срезом мнения общества (забывая о принципе аудитории*) то почему бы и ему городскому Акиму не воспользоваться такой голосовалкой?)))
Думаю он и дальше теперь пойдет
Переименования,снос и строительство домов все будет решать путем онлайн голосования
Мы живём в цифровой век вот вам и цифровые возможности))

*Принцип аудитории это принцип того что у каждого СМИ у каждого публичного лица,звёзды, политика,блогера,тематического паблика всегда своя узконаправленная аудитория фанатов и почитателей
Человек подписанный на Жириновского (к примеру) всегда будет голосовать на его странице как поставит вопрос Жириновский потомучто те кто не согласен с политикой Жириновского просто не будут в большинстве своем быть подписаны на него это и есть аудитория
И каждый автор или редактор воспитывает свою аудиторию подпитывая ее теми материалами из за которых эта аудитория и читает данного автора))
Проще говоря если нг критикует власть то на нее и подписаны те кому нравится критика, если нг начнет резко поощрять власть начнется недовольство аудитории и массовая отписка)
Потому все эти голосовалки что на нг что у Акимов не объективны
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12893
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 12:09
#3
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Цитата:
yudjin:
Забавно, но не более. Данный опрос НЕ МОЖЕТ отражать мнение большинства жителей города,

Как и опросы проводимые НГ не правда ли?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12893
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 12:15
#4
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Цитата:
yudjin:
Поэтому произошла дискриминация населения по имущественному признаку и учитывать результаты при использовании налогов всех жителей, не спросив их, будет не правильно.

Окей а какое голосование не дискриминирует часть населения?
Голосование в газете? А я не подписан на эту газету и не хочу ее покупать-дискриминация
Голосование на сайте? А у меня выхода в интернет нет-дискриминация
Голосование на сходе жителей? А я работаю в это время и не могу приехать а эти бездельники пошли и за меня проголосовали-дискриминация)))
Голосование на дому? А у меня дома нет или меня в это время небыло дома-дискриминация
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8739
Re: Подавляющее большинство - за. «НГ» отследила результаты...
Отправлено: 06.09.22 - 12:21
#5
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Цитата:
abaika95:
Как и опросы проводимые НГ не правда ли?))

Опросы НГ такие же, отражают мнение читателей и НЕ ПРЕТЕНДУЮТ на аргумент при килешевании бюджета! Так же? Или не согласен?
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