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≡ Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45027
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
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По состоянию на 18.00 обстановка остаётся тяжёлой, но стабильной. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге в оперативном штабе заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий ИЛЬИН. По его словам, пожары в Аулиекольском районе сейчас тушит группа из 1400 человек и 190 единиц техники.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
923
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:25
#1
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Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8739
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:32
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Одновременно столько очагов пожара может быть только от диверсии..

Если ты что-то знаешь, то говори... а не все своими загадками и подлыми намеками.
Телефоны опубликованы или к тебе прислать?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
902
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 19:50
#3
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Интересный подход, участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал? На мой взгляд, он обязан был эвакуировать, а не только предупреждать
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2880
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 04.09.22 - 20:46
#4
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Цитата:
Дантист:
участковый приходил к инвалиду, предупреждал, а он, странный такой, не сел на мотоцикл и не уехал?

Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
(отрывок из Ю. Левитанского)
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
183
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 08:40
#5
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Элементарное раздолбайство и халатность решили прикрыть человеческим фактором? Уже в нете гуляет версия поджогов, интересно хотят свалить всё на неизвестно кого. А что на видео то все так позарастало БУРЬЯНОМ? Денежки куда дели? пробешпармачили? и почему начальные очаги плохо тушили? что денег нет, а вы держитесь!? Я так думаю след прихода огня и очевидцев никуда не спрячешь. стольким людям рот не заткнешь!
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
137
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 09:24
#6
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надо проверить количество и состояние техники по области
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
902
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 15:23
#7
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Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности, в течение многих лет получали зарплату, а как петух клюнул, оказалось они бессильны или попросту расслабились. За это должен быть спрос по всей строгости. А если пальчиком погрозят, а скорее всего так и будет, то все останется по прежнему. А лес теперь 30 лет восстанавливать надо.Проезжая, всегда завидовал людям, там живущим. Такая была красота! Теперь не завидую.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
553
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 05.09.22 - 17:16
#8
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Цитата:
Дантист:
Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности

Не споря с этим, хочу заметить, что такие пожары всегда начинаются со свинского поведения двуногих. Даже не обязательно оставлять не до конца потушенный костёр или бросать окурок, достаточно бросить стеклянную бутылку. Кто был в лесах наших, обращали внимание на следы пребывания двуногих ... скотами их называть не хочется, ибо такое сравнение оскорбит настоящий четвероногий скот. Пребывания существ без мозга и всяческих чувств, одним словом.
И, простите меня, но не могу не сказать о том, что оставляют мусор не только приезжающие из города любители пикников, но и сами жители близлежащих сёл. Потому что не думают, не хотят думать. Им никого и чего не жалко, кроме себя, разумеется.
Сейчас уж не найти тех, кто виноват в этих пожарах, может, эти бутылки ещё в прошлом году были выброшены. Однозначно, убирать за собой после выездов на природу привыкли единицы.
И не надо тут разводить глупейших теорий заговора, человеческая похабная привычка гадить вокруг себя технологичным мусором. Помните, недавно полицейские спасли лося, запутавшегося в проволоке? Откуда она там взялась? Тому, кто её бросил, не пришло в голову, что может погибнуть какое-то животное? Никого и ничего не жалко? Мама так воспитала?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
559
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 21:17
#9
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Цитата:
Елена Пикельная:
достаточно бросить стеклянную бутылку.

Тогда почему возгорания не начинаются в кюветах ?
Попробуйте зажечь бутылкой ради эксперимента. У нас в 2004 ни разу не получилось . Пробовали
От выстрелившей шишки в 50 метрах загорается , по корням далеко расползается, долго в земле тлеет

[Исправлено: Я, 05.09.2022 - 21:19]
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
553
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 21:45
#10
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Цитата:
Я:

У вас не получилось, а в жизни получается. Помню, лет 12 назад в Таганае так тайга загорелась. Даже снимок есть с Откликного гребня - внизу зелёное море и небольшой дымок вьётся, оказалось, случайно попало в кадр начало пожара. Это узнали, уже когда домой вернулись. Там всё началось от бутылки.
А в прошлом году в дачном обществе пожар случился на одном участке. Все грядки были огорожены стеклянными бутылками, вкопанными в землю вниз горлышкам, а дни стояли солнечные, жаркие, сухие.
Да, вы сами в детстве ничего на лавочке с помощью лупы не выжигали?

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.09.2022 - 21:47]
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
559
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 22:22
#11
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Цитата:
Елена Пикельная:
Там всё началось от бутылки. А в прошлом году в дачном обществе пожар случился

Ерунда для отговорки . Не единственная это грядка на дачах , да и бутылок вдоль дорог немеряно , а вот пожары не часто случаются .
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
902
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 06.09.22 - 11:31
#12
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Человеческий фактор имеет место быть, но в данном случае я хотел сказать, что пожару дали распространится, что свидетельствует о недостаточном контроле и неумении быстро организоваться соответствующих служб. Хотя в тех погодных условиях наблюдение должно было усилено втрое. Как и готовность сил и средств
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
553
Re: Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину...
Отправлено: 06.09.22 - 11:48
#13
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Цитата:
Я:
Ерунда для отговорки .

Не ерунда, а одна из возможных причин (что касается леса, а на дачах - точно). Но это понимает только тот, кто в школе физику учил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12893
Министр по ЧС не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в Костанайской области
Отправлено: 06.09.22 - 12:19
#14
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Лес поджог тот кто метит на место акима области
Как пить дать как пить взять
Вот следите кого сейчас на место Архимеда поставят тот и злостный поджигатель)))
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