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Кто виноват? Что делать?
Кто виноват? Что делать?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45027
Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 10:31
Пожары помешали проведению двух мероприятий в области: одно городского значения, второе республиканского.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 372
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 10:31
конечно первый и главный спрос за все эти беды с акима области. И далее по цепочке. Тут я согласен с автором. Как и с другими мыслями в этой статье.
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 10:46
Цитата:
В очередном приступи "рубиправдуматку" автор даже фамилию того, на кого баллон катит, перепутал)))
А в целом с юмором написано.
Осталось только канал Басе посмотреть и все остальные версии лесных пожаров приплести... от Путина до предвыборной агиткомпании.
Мухамеджанов Архимед Бегежанович,
В очередном приступи "рубиправдуматку" автор даже фамилию того, на кого баллон катит, перепутал)))
А в целом с юмором написано.
Осталось только канал Басе посмотреть и все остальные версии лесных пожаров приплести... от Путина до предвыборной агиткомпании.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12893
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 10:52
Штатный тролль и главный графоман НГ Иванов умудрился во одном посту всех задеть))
И Байтурсынова
И городского акимчика
И областного (ну тут грех теперь не оттоптатся)
Странно что тролль не задел свои любимые темы для поднятия обсуждаемости
Вакцинации
Чипирования
Мазары
Языкознание
Геополитику
Секс-культ просвет
Без этих тем как-то не видна вся картина мира в данном опусе)
И да почему-то Ильина не задел министра МЧС?
Когда как статья
371 (Халатность). Пункт 1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Интересно, прокуратура уже возбудилась или они просто на работу ходят за зряплатой?
Вполне подходит и этому персонажу от бюрократии
Долой Ильина? Или причем тут он ведь лес и без него сгорел?))
И Байтурсынова
И городского акимчика
И областного (ну тут грех теперь не оттоптатся)
Странно что тролль не задел свои любимые темы для поднятия обсуждаемости
Вакцинации
Чипирования
Мазары
Языкознание
Геополитику
Секс-культ просвет
Без этих тем как-то не видна вся картина мира в данном опусе)
И да почему-то Ильина не задел министра МЧС?
Когда как статья
371 (Халатность). Пункт 1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Интересно, прокуратура уже возбудилась или они просто на работу ходят за зряплатой?
Вполне подходит и этому персонажу от бюрократии
Долой Ильина? Или причем тут он ведь лес и без него сгорел?))
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 10:57
Цитата:
Каюсь, тоже голосовал... и казакша, и орысша.
За полив и многолетники и против гранитной роскоши, которую можно и не заметить под слоем грязи и снега.
Результат по 2-м первым вопросам , что на том, что на другом языке был примерно 95 %- за, 5 % -против.
По бордюрному вопросу... на казахском одобрямсов было больше, чем на русском. Процентов 70 решили, что куски гранита важнее всего остального.
Продвинутые горожане в Инстаграме акима Костаная жали на экраны смартфонов, чтобы проголосовать на двух языках на выбор - да и нет, правда, статистика никакая не велась,
Каюсь, тоже голосовал... и казакша, и орысша.
За полив и многолетники и против гранитной роскоши, которую можно и не заметить под слоем грязи и снега.
Результат по 2-м первым вопросам , что на том, что на другом языке был примерно 95 %- за, 5 % -против.
По бордюрному вопросу... на казахском одобрямсов было больше, чем на русском. Процентов 70 решили, что куски гранита важнее всего остального.
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 11:09
Цитата:
Да, этот момент после просмотра видосов тоже удивил.
Толпу беснующихся пустили на святая святых - многомиллионный газон центрального стадиона. Туда, где окромя двух десятков яйцетрясов с мячом никого и не пускают!
Помнится год назад был скандальчик, когда решили пропихнуть идею с заменой натурального на искусственный газон.
- Первая причина заключается в том, что у нас занимаются дети, а они не могут играть на натуральном газоне, так как он сразу приходит в негодность после двух или трех тренировок, - сообщил Абзулинов.
Забавно, детей с секций нельзя, а тысячную толпу можно?
Хотя теперь можно показать в каком плохом состоянии газон, чтобы вновь двигать идею о распиле почти 300 миллионов на новое покрытие.
В это время на стадионе под дым пожара, на золотом для города газоне веселилась молодежь из всей страны.
Да, этот момент после просмотра видосов тоже удивил.
Толпу беснующихся пустили на святая святых - многомиллионный газон центрального стадиона. Туда, где окромя двух десятков яйцетрясов с мячом никого и не пускают!
Помнится год назад был скандальчик, когда решили пропихнуть идею с заменой натурального на искусственный газон.
- Первая причина заключается в том, что у нас занимаются дети, а они не могут играть на натуральном газоне, так как он сразу приходит в негодность после двух или трех тренировок, - сообщил Абзулинов.
Забавно, детей с секций нельзя, а тысячную толпу можно?
Хотя теперь можно показать в каком плохом состоянии газон, чтобы вновь двигать идею о распиле почти 300 миллионов на новое покрытие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5496
Re: Кто виноват? Что делать?
Отправлено: 06.09.22 - 11:37
Не пора ли народные новости переименовать и по другому подавать, как например размышления у камина или думки из сарая. Целая простыня всех проблем одним залпом в итоге перемешались и кони и люди, хотя в этом есть что-то
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