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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.09.22 - 09:57
#1876
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Цитата:
abaika95:
Да сами себя и сдадут чтобы тусоваться красиво


Опять сивая кобыла в теме?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.09.22 - 10:00
#1877
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Или ничего, кроме правды...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.09.22 - 10:08
#1878
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Цитата:
таноми52:
Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...

Честно говоря, я тоже не понимаю этого "творчества". Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает. Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3132
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.09.22 - 18:49
#1879
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Цитата:
Victor Yang:
Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает


Для плевать ему на Ваше чувство прекрасного! Он себя выразил! За отсутствием гранитов и мраморов использовал то, что под рукой! Естественно, кизяк связующее. Только из одного кизяка такое не сотворишь, развалится.
А журналисты не то, что приврали, а просто подали сие незначительное событие, чуть ли не как деградацию всей культуры России. А уж русофобам только дай повод!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3181
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.09.22 - 19:52
#1880
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Цитата:
Victor Yang:
Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.


Отмечают, что каркас из металлических прутьев, остальное из экологически чистых отходов жизнедеятельности животных...

2023 год черного кролика, там даже красит не нужно будет.

Здесь:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15415
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 09:12
#1881
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Цитата:
таноми52:
Он себя выразил! За отсутствием гранитов и мраморов использовал то, что под рукой!

Помните программу "Окна"? Там был похожий сюжет - человек из человеческих фекалий лепил "скульптуры". Ясно что выдумка, но ведь, получается, недалеко ушла от реальности.

[Исправлено: Victor Yang, 05.09.2022 - 17:24]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3181
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 09:55
#1882
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Цитата:
Victor Yang:
Честно говоря, я тоже не понимаю этого "творчества". Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает. Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.


Цитата:
Kairat stayer:
Отмечают, что каркас из металлических прутьев, остальное из экологически чистых отходов жизнедеятельности животных...


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17417
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 10:02
#1883
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Цитата:
Kairat stayer:
Кизяк-это


//Он с именем этим ложится и с именем этим встает.//
Я.Смеляков.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3181
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 10:28
#1884
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Цитата:
alex_60:
//Он с именем этим ложится и с именем этим встает.// Я.Смеляков.




Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида»,
-в отчаяньи он написал.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 22:37
#1885
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Цитата:
abaika95:
Да получается по вашей логике что российские десантники убивали у нас тут детей и мирных граждан А раз вы поддерживаете их действия то как вас назвать после этого дорогие наши идиоты любящие ОДКБ?))

А как вас назвать, по вашей логике? Или 95-ым ещё какие доказательства нужны, что и земля круглая? По горизонту то не видно - плоско выглядит. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.09.22 - 22:39
#1886
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Цитата:
Kairat stayer:

ой надо же, юморить научился. Когда вот себя-любимого цитирование закончится - непонятно только? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 00:40
#1887
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Цитата:
Эл-починно:

--Отпуск закончился ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 01:13
#1888
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Цитата:
Гога:
--Отпуск закончился ??

Да, к сожалению. Отпускных всего 30-ть дней. А поскольку я три раза в год его "провожу", только по 10-ть дней получается. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 01:23
#1889
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Цитата:
Эл-починно:

--Если не секрет -- где отдыхали ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 01:26
#1890
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Цитата:
Гога:
--Если не секрет -- где отдыхали ?

Не секрет, Гран Канария.
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