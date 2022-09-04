таноми52: Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...
Честно говоря, я тоже не понимаю этого "творчества". Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает. Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.
Victor Yang: Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает
Для плевать ему на Ваше чувство прекрасного! Он себя выразил! За отсутствием гранитов и мраморов использовал то, что под рукой! Естественно, кизяк связующее. Только из одного кизяка такое не сотворишь, развалится. А журналисты не то, что приврали, а просто подали сие незначительное событие, чуть ли не как деградацию всей культуры России. А уж русофобам только дай повод!
Victor Yang: Честно говоря, я тоже не понимаю этого "творчества". Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает. Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.
Цитата:
Kairat stayer: Отмечают, что каркас из металлических прутьев, остальное из экологически чистых отходов жизнедеятельности животных...
abaika95: Да получается по вашей логике что российские десантники убивали у нас тут детей и мирных граждан А раз вы поддерживаете их действия то как вас назвать после этого дорогие наши идиоты любящие ОДКБ?))
А как вас назвать, по вашей логике? Или 95-ым ещё какие доказательства нужны, что и земля круглая? По горизонту то не видно - плоско выглядит.
Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать