Отправлено: - 10:08

таноми52:

Но, фермер из глубинки России превзошёл по мастерству и выразительности профессионалов, украшающих областной центр за приличные деньги Учитывая ещё и качество материала...

Цитата:Честно говоря, я тоже не понимаю этого "творчества". Зная из какого материала это сделано - чувства прекрасного не вызывает. Или журналисты приврали и навоз был использован только в качестве связующего материала. Но всё равно не айс.