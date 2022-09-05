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"Дома будут оснащены всем необходимым" - Токаев встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области
"Дома будут оснащены всем необходимым" - Токаев встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области
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