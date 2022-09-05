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≡ "Дома будут оснащены всем необходимым" - Токаев встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45024
"Дома будут оснащены всем необходимым" - Токаев встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 21:52
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Дома будут построены в течение 2-2,5 месяцев - об этом заявил президент Казахмтана Касым-Жомарт ТОКАЕВ на встрече с пострадавшими жителями Аулиекольского района. Встреча прошла в школе, где сейчас развернут эвакуационный пункт.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
183
Re: "Дома будут оснащены всем необходимым" - Токаев...
Отправлено: 05.09.22 - 21:52
#1
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Господа работающие с президентом, не ПОДВЕДИТЕ! Токаев К.Т. это НАШ ПРЕЗИДЕНТ! Люди в него ВЕРЯТ!!!
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