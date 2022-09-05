Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+13°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд тенге на 1 сентября
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45024
Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд тенге на 1 сентября
Отправлено: 05.09.22 - 16:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
656,76 млрд тенге превысили инвестиционные убытки от управления Национальным фондом Казахстана на 1 сентября 2022 года, сообщает комитет казначейства министерства финансов (МФ) Республики Казахстан.
Читать новость

Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
303
Re: Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд...
Отправлено: 05.09.22 - 16:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А детям пообещали доход от инвест прибыли. Ежемесячно 50%. Интересно, а если как в этом случае - убытки. Со счетов детей тоже будут списывать?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5495
Re: Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд...
Отправлено: 05.09.22 - 19:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 4,3 млрд тенге – на покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита.
Ревизорам и бастыкам потратили видимо, какой-то мутный фонд что больше тратит чем зарабатывает, кто-то ведь отвечает что происходит
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS