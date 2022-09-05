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≡ ЧП в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто погиб в трагедии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45024
ЧП в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто погиб в трагедии
Отправлено: 05.09.22 - 17:29
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В магазине "Оружейная палата", в костанайском филиале которого при пожаре погибли 4 человека, рассказали о трагедии и опубликовали фото и имена погибших сотрудников.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15415
Re: ЧП в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто...
Отправлено: 05.09.22 - 17:29
#1
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Цитата:
Очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрыва

Источник:

Значит газ или ЛВЖ. А может неучтенка какая, на которую лицензии не было. Ну нельзя бизнес полностью от проверок освобождать! Они же дичь творить могут "Ачетакова - у меня дома 15 лет полная канистра бензина стоит - и ничего" - и тому подобное.
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