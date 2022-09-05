Отправлено: - 17:29





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46575 Очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрываИсточник:

Цитата:Значит газ или ЛВЖ. А может неучтенка какая, на которую лицензии не было. Ну нельзя бизнес полностью от проверок освобождать! Они же дичь творить могут "Ачетакова - у меня дома 15 лет полная канистра бензина стоит - и ничего" - и тому подобное.