Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...

Отправлено: - 16:39

Мама развелась с отцом когда мне было года два. Его увезли в Якутию добывать там что-то. Мы с сестрой получали алименты. Потом пришла похоронка. И нам сообщили что есть наследство примерно по 2000р. На счету в сбербанке. Это мне тогда лет 13 было. Но эти деньги можно было снять только по достижении 18 лет. А потом начали менять рубли на тенге по курсу один к пятьсот. И у нас на счету оказалось 4 тенге. Вот. Потом нам дали приватизационные купоны. А еще выделили землю 20 гектар или около того. В поселке собрали собрание и сказали - если не подпишете заявление что отдаете землю в пользу директора ТОО - не сможете работать. И все подписали. Приватизационые купоны мы вложили в Бутю. В общем когда я вступил во взрослую жизнь - все что можно было у меня отнять - государство отняло. Жарил лук на воде, как зажарку к макаронам. Или голодный ходил на работу.