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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45023
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
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Что же в реальности пообещал Токаев? Половину предполагаемых процентов предполагаемого инвестиционного дохода предполагаемым детям. Причем начать с 1 января 2024 года. Обычно это называют – делить шкуру неубитого медведя.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8860
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 09:36
#1
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18 лет собирать 3000$,по нынешнему курсу это даже до 1.5млн не дотягивает,а что будет через 18 лет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17376
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 12:31
#2
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И опять недовольные нашлись..
Ну хоть что то..
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги.
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..
Так что не надо ля ля..
Для деток в 18 лет это огромная сумма..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5495
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 13:11
#3
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Никогда у нас так не будет, потому что у руля дети кухарок, их аппетит жрать в три горло и до седьмого колена. Красные комиссары старались для народа и были честны в этом отношении,
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
912
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 16:34
#4
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Цитата:
В Кахастане уже существует Национальный фонд.

Исправьте, пожалуйста, название страны...
Upd: и там же запятую вместо точки: "фонд, созданный"
Цитата:
Национальный фонд. Созданый по указу Н. А. Назарбаева


[Исправлено: lavprof, 03.09.2022 - 16:36]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8860
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:33
#5
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Цитата:
111:
И 3000 бакинских это по сути огромные деньги

Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,сейчас это уже не деньги,а через 18 лет вообще копейки будут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17376
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:36
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Когда ты хату покупал 25 лет назад тогда это были деньги,се

С чего это три тысячи баксов это не деньги?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8860
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:41
#7
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Цитата:
111:
Я когда то купил первую в жизни хату в 30 лет, еле как накопил 800 бакинских, и это была однокомнатная квартира в центре Костаная..

Сейчас только на пол термомикса хватит,а что будет через 18 лет?
Наверное хватит в кафе сходить с друзьями 18 летие отметить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17376
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:54
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас только на пол термомикса хватит,а

Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.
В течении лет семи..
Тарелка мне обошлась более пяти тысяч долларов..
Термомикс 2 тысячи.
Но двушка то обошлась в 370.
Хотя до этого была 10 тысяч долларов..
Верха и низа в экономике еще никто не отменял..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8860
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:54
#9
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Цитата:
111:
С чего это три тысячи баксов это не деньги?

Ну в принципе да,деньги,если добавить ещё 1000$,то можно купить например автомобиль жигули 10 летней давности, российского производства,а чё неплохой подарок от президента,нефтедобывающей страны,в Катаре и ОАЭ сейчас прослезились наверное и захотели поменять гражданство.

Кстати заметь это сегодняшние цены,а что будет через 18 лет?
Так что,вот такие подачки больше похожи на PR перед выборами,а не на реальную помощь.

[Исправлено: Добринцофф, 03.09.2022 - 17:57]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8860
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 17:59
#10
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Цитата:
111:
Ну в Рудном купил двушку за 650, тарелку НТВ плюс за 370 долларов плюс каждый месяц по 60 долларов оплачивал.

Ты ещё вспомни,что там было 30 лет назад.
Я когда в 18 свои первые 1000$ заработал,то тоже думал что весь мир у меня в кармане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17376
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 19:31
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати заметь это сегодняшние цены,а что будет через 18 лет

Ну до 2000го года какие цены были на недвижимость?
И во сколько раз они после просели?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
370
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 03.09.22 - 20:37
#12
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ларчик то просто открывается. Это предвыборная замануха. Чтобы набрать голосов по максимуму и вновь избраться на высокий пост были и скинуты в массы эти сногшибающие лозунги. После выборов все спустится на тормозах. ссылаясь на вновь открывшиеся обстоятельства, мешающие этим программам. Поэтому не распускайте слюни. Терпите, как бы еще хуже не стало.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1533
Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об инициативе президента
Отправлено: 03.09.22 - 20:38
#13
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В 1985 году трёхкомнатная квартира стоила 10 000 рублей. При средней зарплате 150-200.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
303
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Будет ли у нас, как в ОАЭ? Рассуждения об...
Отправлено: 05.09.22 - 16:39
#14
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Мама развелась с отцом когда мне было года два. Его увезли в Якутию добывать там что-то. Мы с сестрой получали алименты. Потом пришла похоронка. И нам сообщили что есть наследство примерно по 2000р. На счету в сбербанке. Это мне тогда лет 13 было. Но эти деньги можно было снять только по достижении 18 лет. А потом начали менять рубли на тенге по курсу один к пятьсот. И у нас на счету оказалось 4 тенге. Вот. Потом нам дали приватизационные купоны. А еще выделили землю 20 гектар или около того. В поселке собрали собрание и сказали - если не подпишете заявление что отдаете землю в пользу директора ТОО - не сможете работать. И все подписали. Приватизационые купоны мы вложили в Бутю. В общем когда я вступил во взрослую жизнь - все что можно было у меня отнять - государство отняло. Жарил лук на воде, как зажарку к макаронам. Или голодный ходил на работу.
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