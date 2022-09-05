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Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд тенге на 1 сентября
Инвестубытки от управления Нацфондом составили 657 млрд тенге на 1 сентября
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