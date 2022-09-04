Отправлено: - 17:16

Дантист:

Куча чиновников в погонах и без, ответственных по должности

Цитата:Не споря с этим, хочу заметить, что такие пожары всегда начинаются со свинского поведения двуногих. Даже не обязательно оставлять не до конца потушенный костёр или бросать окурок, достаточно бросить стеклянную бутылку. Кто был в лесах наших, обращали внимание на следы пребывания двуногих ... скотами их называть не хочется, ибо такое сравнение оскорбит настоящий четвероногий скот. Пребывания существ без мозга и всяческих чувств, одним словом.И, простите меня, но не могу не сказать о том, что оставляют мусор не только приезжающие из города любители пикников, но и сами жители близлежащих сёл. Потому что не думают, не хотят думать. Им никого и чего не жалко, кроме себя, разумеется.Сейчас уж не найти тех, кто виноват в этих пожарах, может, эти бутылки ещё в прошлом году были выброшены. Однозначно, убирать за собой после выездов на природу привыкли единицы.И не надо тут разводить глупейших теорий заговора, человеческая похабная привычка гадить вокруг себя технологичным мусором. Помните, недавно полицейские спасли лося, запутавшегося в проволоке? Откуда она там взялась? Тому, кто её бросил, не пришло в голову, что может погибнуть какое-то животное? Никого и ничего не жалко? Мама так воспитала?