Мне пришлось служить срочную службу в Советской Армии и работать в МВД, тоже при Советской власти. В последнее время в средствах массовой информации все чаще пишут о ляпах, допускаемых людьми в погонах. Я поинтересовался - а во сколько налогоплательщикам обходится их содержание и отрабатывают ли они эти деньги? И вот что из этого получилось. Читать новость
У меня двоякие чувства,с одной стороны , когда,а я таксист, так вот когда я вижу. ребят с нацгвардии,я чувствую себя королём, особенно зимой, так нельзя над людьми измываться, и я не чувствую, что это мои защитники,с другой стороны,я понимаю, должны же быть службы, которые будут защищать меня, пока я вижу , только тех. которые хотят денег с меня слупить, в виде штрафов и больше ничего, полиция сейчас, это инструмент для пополнения бюджета, и министр об этом говорит, когда ругает своих подчинненых, почему в прошлом году было столько то миллионов.а в этом году меньше. Я считаю, государство, которое берет деньги за ошибки причем в большом количестве, аморальное. Наши штрафы. на несолько порядков больше , чем в Россиии, насколько больше стало лучше, на дорогах
Я должен разъяснить,Вы видели зимой в 12 ночи, как стоят служащие нацгвардии, они прижимаются друг к другу , лишь бы не замерзнуть, я когда сижу в теплой машине, мне их всегда жалко,а их форма? Я служил в стройбате, у нас форма была теплее
«При задержании женщина оказала сопротивление полицейским и не подчинилась законным требованиям стражей порядка. Для задержания и последующего доставления подозреваемой в отдел полиции впервые были привлечены сотрудницы специального отряда быстрого реагирования. Благодаря профессиональным действиям сотрудниц полиции гражданка была задержана».
111: Товарищ Воронин, очень недальновидно как то.. Но есть же безумцы.. Скорее Безумец..
На мой взгляд, не нужно на кого-то оглядываться и ждать какой-то помощи, а нужно повсеместно повышать боеготовность вооруженных сил и других заинтересованных ведомств и структур. Закупать кроме РФ, также высокотехнологичное оружие из дальнего зарубежья. Также, следует продолжить обучение наших выпускников в Турции и других странах, опять-же ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году отмечал, что у кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества, ну и будет служить сдерживающим фактором. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: При этом военный бюджет НАТО в разы превышает бюджеты их условных противников, не стоит чем то мериться. У кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества. Израиль в 1967 году выиграл 6 дневную войну против Сирии, Египта. Ирака и Алжира, у которых вооружение было Советским. Ну и 1982 году Израиль в ходе операции "Медведка 19" уничтожил за корткое время Сирийские ПВО тоже Советские в Ливане, использовали ракеты класса «земля-земля» и дальнобойную артиллерию. При этом использовались боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель с помощью лазерного луча. Через 10—12 минут после ракетного удара по сирийским позициям был нанесён удар силами около 100 самолётов. Израильская авиация действовала группами по 2—6 истребителей-бомбардировщиков.
Сын в Обнинске (115 000 населения) купил в этом году машину. Его больше всего удивили то, что на улицах города совсем нет машин автоинспекции! За городом встретил раз или два за лето. При этом водители вежливые, а пешеходы не кидаются под колёса. Может дело не только в полиции, но и в воспитании населения? В той же ГДР забытый на обочине термос подбирали через двое суток. У нас уже через две минуты его не найдёшь.
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