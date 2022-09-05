Re: "Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители...

Отправлено: - 02:48

Архимед Бегежанович, всё таки молодец, бассейн олимпийский им построенный пригодился бы в Аманкарагае, жаль на краю Костаная стоит, и вообще собрал бы всех погорельцев и на празднование 150 летия Ахмета Байтурсынова по новой дороге, через новый мост, к новому дому-музею, там их и оставить где-то на задворках жизни...