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≡ "Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители Аманкарагая пережили прошедшую ночь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45021
"Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители Аманкарагая пережили прошедшую ночь
Отправлено: 05.09.22 - 02:48
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Фундамент и стены - все что осталось от дома на ул. Гвардейской на окраине поселка Аманкарагай. У Людмилы здесь жила мама - Анна Васильевна ПЕТРОВА. Пожар, полыхавший в поселке вечером 3 сентября, добрался почти до сотни домов.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
165
Re: "Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители...
Отправлено: 05.09.22 - 02:48
#1
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Архимед Бегежанович, всё таки молодец, бассейн олимпийский им построенный пригодился бы в Аманкарагае, жаль на краю Костаная стоит, и вообще собрал бы всех погорельцев и на празднование 150 летия Ахмета Байтурсынова по новой дороге, через новый мост, к новому дому-музею, там их и оставить где-то на задворках жизни...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
460
Re: "Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители...
Отправлено: 05.09.22 - 12:38
#2
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я предлагаю,учредить фонд от Нашей Газеты, сколько сможем поможем. это ужасно. давайте поможем людям, не будем сторонними наблюдателями, если НГ делает такой фонд, простите, сейчас я болею, как только выйду на работу, сразу откликнусь
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1408
"Самое ценное мы забрали - маму" - Как жители Аманкарагая пережили прошедшую ночь
Отправлено: 05.09.22 - 13:32
#3
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Цитата:
saba:
я предлагаю,учредить фонд от Нашей Газеты

Спасибо за предложение. Фонд от "НГ" мы планируем организовать, но там есть сложности технические, пока застопорилось оформление. А собирать в проект "Нужные деньги" мы не можем - там другие совсем задачи.
Единый фонд для сбора денег - по этой ссылке
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