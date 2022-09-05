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≡ Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45021
Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким Костанайской области
Отправлено: 05.09.22 - 12:09
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11395
Re: Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким...
Отправлено: 05.09.22 - 12:09
#1
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Печально всё конечно. Но не довольных будет много. Щас у многих косметический ремонт дороже самого дома.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17376
Re: Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким...
Отправлено: 05.09.22 - 12:18
#2
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Аким наш настоящий мужик.
Что ни говори, конкретно и по делу всегда..
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