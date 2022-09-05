Отправлено: - 13:54

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Товарищ Воронин, очень недальновидно как то..

Но есть же безумцы..

Скорее Безумец..

Цитата:На мой взгляд, не нужно на кого-то оглядываться и ждать какой-то помощи, а нужно повсеместно повышать боеготовность вооруженных сил и других заинтересованных ведомств и структур. Закупать кроме РФ, также высокотехнологичное оружие из дальнего зарубежья. Также, следует продолжить обучение наших выпускников в Турции и других странах, опять-же ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году отмечал, что у кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества, ну и будет служить сдерживающим фактором. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: При этом военный бюджет НАТО в разы превышает бюджеты их условных противников, не стоит чем то мериться. У кого высокотехнологичное оружие, те и имеют преимущества. Израиль в 1967 году выиграл 6 дневную войну против Сирии, Египта. Ирака и Алжира, у которых вооружение было Советским. Ну и 1982 году Израиль в ходе операции "Медведка 19" уничтожил за корткое время Сирийские ПВО тоже Советские в Ливане, использовали ракеты класса «земля-земля» и дальнобойную артиллерию. При этом использовались боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель с помощью лазерного луча. Через 10—12 минут после ракетного удара по сирийским позициям был нанесён удар силами около 100 самолётов. Израильская авиация действовала группами по 2—6 истребителей-бомбардировщиков.Подробнее здесь: