Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами. Читать новость
Анатолии Сальник: В РК в первую очередь молодёжь выехала на учёбу и работу в Россию. Ряд семей на исторической родине нашли приют. Если сравнить судьбы молодых, оставшихся в РК и уехавших, судьбы отличаются кардинально. Теперь и стариков своих молодёжь к себе перевозит. Оставшиеся просто вымрут по возрасту. Поэтому ожидается рост казахов почти до 100%.
Не всё однозначно, если переезжают за рубеж - это их выбор, в прошлом году Виталию отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Виталий, вот ты простой как я, не за три девять земель же переедешь. Не убежишь далеко от нас, недавно обсуждали, что через 30 лет в РФ количество приезжих будет больше чем русских. Там катастрофически не хватает людей, до 2024 года нужно 5 миллионов мигрантов азиатов только на строительный сектор, еще не хватает на сезонные работы в сельском хозяйстве порядка 1,5 миллионов.
Так, со слов обозревателя отдела экономики "Комсомольской правды" В.Перекрест согласно сведениям переписи 2020 и 2010 год, за 10 лет количество русских уменьшилось на 5 миллионов. И считаем, что такими темпами количество русских будет уменьшаться к середине 60-х годов, даже арифметически можно посчитать – это будет примерно столько же. Каждые восемь лет минус пять миллионов. А мы знаем, чтобы поддержать экономическую активность, многие экономисты и демографы считают, что нужно 140 – на этом уровне поддерживать население. Выбывают русские – пребывают мигранты. И где-то 65 миллионов русских, остальные 65 миллионов или 70 миллионов – это мигранты...
Прогнозы, прогнозами, конечно не все сбываются. Тем не менее на мой взгляд следует анализировать различные события, миграционные процессы и.т.д. и принимать упреждающие действенные меры.
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